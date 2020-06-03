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Чемпіон НБА вимагає смертну кару для вбивці Флойда

Вчора 22:10 581 0
Джексон попросив про смертну кару для співробітника правопорядку
Чемпіон НБА вимагає смертну кару для вбивці Флойда
#Джексон, #Флойд

Джерело - Marca.

Винуватець смерті Джорджа Флойда, який трагічно загинув під час поліцейського затримання, має отримати смертну кару.

Про це заявив чемпіон НБА в складі Сан-Антоніо Сперс Стівен Джексон.

"Знаю, що ми не отримаємо цього, але я буду стояти на своєму. Це єдиний спосіб, який змусить їх припинити вбивати нас. Якщо вони побачать, як когось підсмажать в кріслі за скоєне, то задумаються. Адже наступного разу на цьому місці буде хтось із них. Мій брат помер, і тепер світ повинен побачити, як це трапиться з одним з них. Це єдиний спосіб домогтися справедливості", - сказав Джексон.

Нагадаємо, Флойд був затриманий поліцією за підозрою у використанні фальшивого чека на $ 20. Після затримання один з офіцерів притиснув шию чоловіка до асфальту і утримував близько шести хвилин, незважаючи на благання того відпустити, тому що він не може дихати. Через якийсь час Флойд знепритомнів. Його відвезла машина швидкої допомоги, але врятувати йому життя в лікарні не змогли. Після цього масові заворушення охопили понад 20 штатів США.

Раніше, протестувальники в США спалили зал тренера Тоні Фергюсона.

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