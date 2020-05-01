У США помер колишній баскетболіст Філадельфії

Макнамара помер через хронічні проблеми з серцем

Джерело - Еспресо.

У США помер колишній баскетболіст клубів НБА Марк Макнамара.

Про це повідомляє офіційний сайт НБА.

61-річний Макнамара помер через хронічні проблеми з серцем.

Баскетболіст пограв в НБА з 1982-го по 1991-й рік. У Філадельфії став чемпіоном у своєму дебютному сезоні. Пізніше він виступав за Сан-Антоніо, Канзас Сіті, Лейкерс і Орландо.

Також Марк Макнамара був дублером Пітера Мейх'ю, який грав роль Чубаккі у Зоряних Війнах.

Нагадаємо, проспект драфту НБА звинувачується у вбивстві.