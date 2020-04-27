Проспект драфту НБА звинувачується у вбивстві

У Хайтауера великі проблеми з законом

Захисник Тьюлейна Тешон Хайтауер, який виставив свою кандидатуру на майбутній драфт НБА, звинувачується у вбивстві.

Про це повідомляє TalkBasket.

Інцидент стався 8 квітня. Тоді, за версією слідства Тешон вистрілив в 24-річного Деванте Ентоні Лонг, який пізніше помер в лікарні. Хайтауер був узятий під варту 25 квітня і поміщений у в'язницю без можливості виходу під заставу. Він звинувачується в скоєнні тяжкого злочину, напад при обтяжувальних обставинах і володінні вогнепальною зброєю під час скоєння тяжкого злочину. Тьюлейн вже повідомив про те, що баскетболіст був відрахований з команди.

Раніше, НБА дозволить командам відкрити тренувальні бази.