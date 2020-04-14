У керівництві легендарного клубу НБА відбулись кардинальні зміни

У Чікаго Буллз відбулась революція згори

Джерело - Главком.

Колишній форвард збірної Литви Артурас Карнішовас призначений виконавчим віцепрезидентом по баскетбольних операціях Чікаго.

Про це повідомляє офіційний сайт НБА.

48-річний Карнішовас змінив на посаді Джона Пексон, який керував офісом Чікаго з 2003 року.

Також залишає посаду генеральний менеджер Гар Форман, що працював в Буллз 22 роки.

Таким чином у Чікаго завершилась багаторічна ера ГарПаксів. Так фанати називали тандем управлінців клубу й саме з ними пов’язували останні його невдачі, які перетворили один з найвідоміших світових спортивних брендів у постійного аутсайдера.

Нагадаємо, у гравців НБА можуть відібрати частину зарплати.