У гравців НБА можуть відібрати частину зарплати

НБА має право не платити гравцям 1,08% їх зарплати за матч

Джерело - Чемпіон.

Власники клубів НБА в разі укладення компенсаційної угоди з профспілкою баскетболістів ліги можуть отримати назад певну частину заробітної плати гравців.

Про це повідомляє CNBC.

У разі скасування матчів сезону 2019-2020 через коронавірус НБА має право не платити гравцям 1,08% їх зарплати за кожен матч, який не відбудеться.

Деякі зіркові гравці, включаючи і форварда Лейкерс Леброна Джеймса, повинні будуть повернути частину своєї зарплати, якщо в НБА буде включений форс-мажорний механізм.

Раніше, чемпіон України спробує проявити себе у НБА.