Леброн Джеймс втік від коронавірусу у вигадану країну

Зірка Лейкерс знайшов вирішення проблемної ситуації

Захист від вірусу триразовий чемпіон НБА Леброн Джеймс вирішив шукати у вигаданій країні Ваканді, яка згадується в популярній серії коміксів Marvel.

Про це він написав у Twitter.

"Я вирушаю в Ваканду. А також мої найближчі друзі і сім'я. Побачимося по той бік", - написав Джеймс.

I’m headed to Wakanda! #JamesGang👑 and my closets friends and family. See y’all on the other side! ✌🏾 — LeBron James (@KingJames) March 16, 2020

Не виключено, що Леброну Джеймсу доведеться затриматися в Ваканді. Поновлення сезону в НБА очікується не раніше червня, а ігри на початковому етапі будуть проходити без уболівальників.

Нагадаємо, у школяра, який отримав автограф від гравця НБА виявили коронавірус.

Також, у Гобера виявили коронавірус.