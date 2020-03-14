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Зірка НБА виділила гроші на харчування дітей з Окленда

Сьогодні 08:54 199 0
У зв'язку з поширенням коронавіруса в Окленді закриті школи
Зірка НБА виділила гроші на харчування дітей з Окленда
#Каррі, #НБА

Джерело - Чемпіон.

Гравець Голден-Стейт Ворріорс Стеф Каррі і його дружина Аєша виділили гроші на харчування дітей з Окленда.

Про це гравець повідомив у Twitter.

У зв'язку з поширенням коронавіруса в Окленді закриті школи.

При цьому понад 18 тисяч дітей з неблагополучних сімей в такій ситуації залишаються без важливого для них шкільного харчування.

Фонд Каррі виділить кошти, щоб вони продовжили отримувати їжу.

Нагадаємо, Дніпро оголошений чемпіоном української Суперліги.

Раніше, УЄФА через коронавірус може змінити формат плей-оф Ліги Європи.

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