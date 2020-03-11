УЄФА через коронавірус може змінити формат плей-оф Ліги Європи

У рамках 1/8 фіналу Ліги Європи може відбутися один матч на нейтральному полі.

Про це розповів генеральний директор Хетафе Клементе Віллаверде.

"Ми дякуємо УЄФА за підтримку у надзвичайній ситуації і приймемо їхнє рішення щодо того, коли гра повинна відбуватися. Ми ще не знаємо, яким буде рішення, але віримо, що це буде найкращий варіант для всіх учасників.

Існує можливість, що ми проведемо одну гру на нейтральному полі замість двох. У будь-якому разі ми приймемо рішення, яке нам запропонує УЄФА", - розповів Віллаверде.