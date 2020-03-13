 Дніпро оголошений чемпіоном української Суперліги | Баскетбол | Champion.com.ua
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Дніпро оголошений чемпіоном української Суперліги

Сьогодні 19:15 529 0
Дніпро виграв Суперлігу у сезоні 2019/20
Дніпро оголошений чемпіоном української Суперліги
#ФБУ, #Суперліга, #Дніпро

Джерело - fbu.ua.

В Україні достроково визначили переможця Суперліги.

Про це повідомляє прес-служба ФБУ.

Чемпіонат України зупинили через поширення у світі коронавірусу Covid-19. У зв’язку із цим було прийнято рішення про дострокове визначення призерів та підсумкових місць командами у чемпіонаті України здійснено згідно з результатом команд на час закінчення змагань.

За підсумками сезону чемпіоном України став Дніпро, срібні медалі чемпіонату України отримає Київ-Баскет, а бронзовим призером є Прометей.

Нагадаємо, ФБУ вирішила завершити проведення чемпіонату Суперліги.

Раніше, УЄФА через коронавірус може змінити формат плей-оф Ліги Європи.

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