Джерело - fbu.ua.
В Україні достроково визначили переможця Суперліги.
Про це повідомляє прес-служба ФБУ.
Чемпіонат України зупинили через поширення у світі коронавірусу Covid-19. У зв’язку із цим було прийнято рішення про дострокове визначення призерів та підсумкових місць командами у чемпіонаті України здійснено згідно з результатом команд на час закінчення змагань.
За підсумками сезону чемпіоном України став Дніпро, срібні медалі чемпіонату України отримає Київ-Баскет, а бронзовим призером є Прометей.
Нагадаємо, ФБУ вирішила завершити проведення чемпіонату Суперліги.
Раніше, УЄФА через коронавірус може змінити формат плей-оф Ліги Європи.