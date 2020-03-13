Дніпро виграв Суперлігу у сезоні 2019/20

В Україні достроково визначили переможця Суперліги.

Про це повідомляє прес-служба ФБУ.

Чемпіонат України зупинили через поширення у світі коронавірусу Covid-19. У зв’язку із цим було прийнято рішення про дострокове визначення призерів та підсумкових місць командами у чемпіонаті України здійснено згідно з результатом команд на час закінчення змагань.

За підсумками сезону чемпіоном України став Дніпро, срібні медалі чемпіонату України отримає Київ-Баскет, а бронзовим призером є Прометей.

Нагадаємо, ФБУ вирішила завершити проведення чемпіонату Суперліги.

Раніше, УЄФА через коронавірус може змінити формат плей-оф Ліги Європи.