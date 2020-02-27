Вашингтон переграв Бруклін, Атланта поступилася Орландо. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній асоціації були зіграні чергові матчі регулярного чемпіонату.
НБА. Регулярний чемпіонат
27 лютого
Шарлотт - Нью-Йорк 107:101 (30:27, 26:19, 29:29, 22:26)
Вашингтон - Бруклін 110:106 (31:17, 29:30, 21:37, 29:22)
Клівленд - Філадельфія 108:94 (28:17, 27:27, 22:24, 31:26)
Атланта - Орландо 120:130 (27:23, 37:41, 31:39, 25:27)
Маямі - Міннесота 126:129 (28:29, 32:28, 34:38, 32:34)
Х'юстон - Мемфіс 140:112 (35:17, 38:30, 38:41, 29:24)
Сан-Антоніо - Даллас 103:109 (20:36, 29:23, 28:29, 26:21)
Фінікс - Кліпперс 92:102 (29:21, 20:33, 17:22, 26:26)
Юта - Бостон 103:114 (15:23, 36:30, 31:32, 21:29)
Нагадаємо, у Лос-Анджелесі попрощалися з Кобі Браянтом.