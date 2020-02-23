Джерело - Чемпіон.

Український центровий Олексій Лень провів перший матч за Сакраменто. У грі з Лос-Анджелес Кліпперс Лень провів на майданчику 16 хвилин, набравши 3 очки (1/3 двоочкових, 1/2 штрафних), зробив 8 підбирань, 1 перехоплення та 1 блок-шот.

НБА. Регулярний чемпіонат

Кліпперс - Сакраменто 103:112 (13:25, 35:29, 35:34, 20:24)

Шарлотт - Бруклін 86:115 (25:30, 20:25, 18:33, 23:27)

Атланта - Даллас 111:107 (21:35 37:31, 19:20, 34:21)

Чикаго - Фінікс 104:112 (24:22, 33:25, 23:36 24:29)

Маямі - Клівленд 124:105 (38:32, 44:20, 24:26, 18:27)

Мілуокі - Філадельфія 119:98 (31:21, 25:29, 37:23, 26:25)

Юта - Х'юстон 110:120 (36:38, 30:24, 19:38, 25:20)