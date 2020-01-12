Черкаські Мавпи вдома перемогли Миколаїв у Суперлізі

Черкаська команда здобула восьму перемогу у чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Черкаські Мавпи зустрічалися з БК Миколаїв.

У першій чверті зустрічі господарі забезпечили собі 12 очок переваги. У наступних двох чвертях гра була рівною. В четвертій чверті гості постаралися відіграти відставання у рахунку та поборотися за перемогу. Але все ж останні хвилини краще провели господарі і втримали переможний рахунок.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

12 січня

Черкаські Мавпи - Миколаїв 97:87 (31:19, 25:23, 20:20, 21:25)

Раніше, Одеса вдома програла Дніпру.

Нагадаємо, Хімік знищив Харківських Соколів у Суперлізі.