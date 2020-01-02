 Лейкерс обіграли Фінікс, перемоги Нікс та Орландо. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Лейкерс обіграли Фінікс, перемоги Нікс та Орландо. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:30 163 0
У НБА було зіграно 4 матчі
Лейкерс обіграли Фінікс, перемоги Нікс та Орландо. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

НБА. Регулярний чемпіонат

2 січня

Вашингтон - Орландо 101:122 (29:31, 29:31, 25:32, 18:28)

Нью-Йорк Нікс - Портленд 117:93 (25:27, 26:21, 32:29, 34:16)

Мілуокі - Міннесота 106:104 (19:23, 33:28, 25:20, 29:33)

Лос-Анджелес Лейкерс - Фінікс 117:107 (43:17, 31:24, 27:38, 16:28)

Нагадаємо, Детройт із Михайлюком розгромив Вашингтон.

Раніше, Лень набрав 20-очковий дабл-дабл за 26 хвилин з Брукліном.

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