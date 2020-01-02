Лейкерс обіграли Фінікс, перемоги Нікс та Орландо. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
НБА. Регулярний чемпіонат
2 січня
Вашингтон - Орландо 101:122 (29:31, 29:31, 25:32, 18:28)
Нью-Йорк Нікс - Портленд 117:93 (25:27, 26:21, 32:29, 34:16)
Мілуокі - Міннесота 106:104 (19:23, 33:28, 25:20, 29:33)
Лос-Анджелес Лейкерс - Фінікс 117:107 (43:17, 31:24, 27:38, 16:28)
Нагадаємо, Детройт із Михайлюком розгромив Вашингтон.
Раніше, Лень набрав 20-очковий дабл-дабл за 26 хвилин з Брукліном.