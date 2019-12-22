Запоріжжя перемогло Черкаські Мавпи у Суперлізі

Гравці Запоріжжя продемонстрували неймовірний характер

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч БК Запоріжжя вдома зустрічався з Черкаськими Мавпами.

У другій чверть матчу господарі здобули 14 очок переваги, які і вирішили долю зустрічі. Залишившись з Міхеєвим, Тітовим, Мироненком, Сандулом та травмованим Липовцевим на майданчику колектив Валерія Плеханова, незважаючи на безліч втрат та помилок, зберіг переможний рахунок, здобувши перемогу у найбільш драматичному матчі сезону. Гравці Запоріжжя продемонстрували неймовірний характер і вдруге перемогли Мавп - 85:80.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

22 грудня

БК Запоріжжя - Черкаські Мавпи 85:80 (25:19, 25:11, 16:27, 19:23)

Раніше, Київ-Баскет розібрався із Запоріжжям.

Нагадаємо, Київ-Баскет вирвав перемогу у Кубку Європи ФІБА.