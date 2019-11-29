Петерсон набрав 37 очок

Джерело - ФБУ.

Американський захисник Миколаєва Квентін Петерсон провів потужний матч проти Запоріжжя (96:81), який став його дебютом у Суперлізі Парі-Матч, і повторив рекорд сезону.

Про це повідомляє ФБУ.

Легіонер "корабелів" набрав 37 очок, повторивши рекорд сезону, який раніше встановив розігруючий Хіміка Айзея Вільямс у виїзному матчі проти Харківських Соколов.

Петерсон, відігравши 33 хвилини, до 37 очок (12/18 двоочкових, 2/10 триочкових, 7/9 штрафних) додав 8 підбирань (2 у нападі), 5 передач і 5 перехоплень при 2 втратах і 3 фолах. Рейтинг ефективності захисника склав 37 балів - це 4-й найкращий показник сезону.

Раніше, БК Запоріжжя уклав угоду з українським центровим.