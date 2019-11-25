БК Запоріжжя уклав угоду з українським центровим

Сандул став гравцем команди Суперліги

Джерело - ФБУ.

БК Запоріжжя підписав угоду з українським центровим Максимом Сандулом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Поточний сезон Сандул починав у складі Київ-Баскета. У п’яти поєдинках Суперліги Парі-Матч набирав у середньому 3,8 очка та 4 підбирання за гру.

У семи поєдинках єврокубків в складі киян центровий набирав 1,7 очка та 2,3 підбирання.

Більшу частину клубної кар’єри Сандул виступав у Києві, за виключенням сезонів у Іспанії та Польщі.

Викликався до складу національної збірної.

Запоріжжя посідає п’яту сходинку в турнірній таблиці Суперліги Парі-Матч – 3 перемоги в дев’яти поєдинках.

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