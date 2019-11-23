Капітан збірної України продовжить кар'єру в Азії

Кравцов підписав контракт з японським Фініксом

Капітан збірної України В'ячеслав Кравцов підписав контракт з японським клубом Фінікс з міста Ічіномія.

Про це повідомляє агент Мишко Ражнатович у Twitter.

One more Asian transfer! Slava Kravtsov, former NBA center is the new player of Phoenix from Ichinomiya, Japan! #BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) 23 листопада 2019 р.

Кравцов в минулому сезоні виступав за іспанські Бургос і Фуенлабрада. У міжсезоння він не зміг працевлаштуватися в клубі з топового європейського чемпіонату, тому вибрав варіант продовження кар'єри в Азії.

За свою кар'єру Кравцов пограв в клубах НБА Детройт і Фінікс, а також виступав в топ-команді Євроліги ЦСКА.

Раніше, Михайлюк встановив новий особистий рекорд в НБА у грі проти Атланти.

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