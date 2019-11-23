Капітан збірної України продовжить кар'єру в Азії

Джерело - basket.com.ua.
Капітан збірної України В'ячеслав Кравцов підписав контракт з японським клубом Фінікс з міста Ічіномія.
Про це повідомляє агент Мишко Ражнатович у Twitter.
One more Asian transfer! Slava Kravtsov, former NBA center is the new player of Phoenix from Ichinomiya, Japan! #BeoBasket— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) 23 листопада 2019 р.
Кравцов в минулому сезоні виступав за іспанські Бургос і Фуенлабрада. У міжсезоння він не зміг працевлаштуватися в клубі з топового європейського чемпіонату, тому вибрав варіант продовження кар'єри в Азії.
За свою кар'єру Кравцов пограв в клубах НБА Детройт і Фінікс, а також виступав в топ-команді Євроліги ЦСКА.
Раніше, Михайлюк встановив новий особистий рекорд в НБА у грі проти Атланти.
Нагадаємо, Торонто знищило Шарлот.