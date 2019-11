Капітан збірної України продовжить кар'єру в Азії

Капітан збірної України В'ячеслав Кравцов підписав контракт з японським клубом Фінікс з міста Ічіномія.

Про це повідомляє агент Мишко Ражнатович у Twitter.

One more Asian transfer! Slava Kravtsov, former NBA center is the new player of Phoenix from Ichinomiya, Japan! #BeoBasket