Торонто знищило Шарлот, Бостон переграв Фінікс. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
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Нью-Йорк - Клівленд 123:105 (32:20, 32:31, 30:20, 29:34)
Бруклін - Індіана 86:115 (18:18, 17:41, 33:25, 18:31)
Торонто - Шарлот 132:96 (26:25, 34:31, 32:18, 40:22)
Х'юстон - Портленд 132:108 (29:30, 35:20, 35:26, 33:32)
Чикаго - Мілуокі 101:115 (26:29, 30:31, 25:24, 20:31)
Даллас - Сан-Антоніо 117:110 (36:22, 23:27, 34:30, 24:31)
Фінікс - Бостон 85:99 (22:26, 20:31, 23:23, 20:19)
Юта - Міннесота 102:112 (32:36, 24:23, 22:17, 24:36)
Кліпперс - Оклахома-Сіті 90:88 (23:17, 19:30, 24:17, 24:24)
Нагадаємо, гравця НБА дискваліфікували на 10 матчів через цукерки.