Українець провів рекордну для себе 31 хвилину

Джерело - ФБУ.

Вихованець баскетбольної школи Черкаських Мавп, гравець збірної України та захисник Детройт Пістонс Святослав Михайлюк встановив новий особистий рекорд в НБА у грі проти Атланти.

У матчі Михайлюк провів на паркеті рекордну для себе 31 хвилину. Увійшов в гру Святослав з лавки запасних та за 31 хвилину на паркеті набрав 5 очок (1/3 двоочкові, 1/2 триочкові), віддав 4 передачі, виконав 1 передачу та 2 перехоплення при одному фолі та втраті.

Детройт наразі має баланс 5-10 та посідає 11 місце у Східній конференції.

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