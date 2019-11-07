Лідер Суперліги підписав досвідченого захисника Отверченка

Отверченко став гравцем БК Прометей

Джерело - ФБУ.

Досвідчений 29-річний захисник Руслан Отверченко приєднався до Прометея з Кам’янського.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Упродовж ігрової кар'єри український баскетболіст виступав за БК Київ, Будівельник, БК Донецьк, іспанську Манресу та Черкаські Мавпи.

За черкаський клуб Руслан виступав минулого сезону і зіграв 25 матчів, в яких в середньому набирав 10.7 очка, 2.6 передачі та 2.5 підбирання.

У середині вересня Отверченко підписав контракт з Київ-Баскетом, але не затримався там і зовсім недавно зіграв за київських Шаманiв в Кубку України.

У доробку новачка Прометея також виступи за національну збірну України. У 2017 році разом з нею він зіграв на ЄвроБаскеті, де в 6 матчах набирав 4.3 очка, проводячи на майданчику 11.3 хвилини.

Наразі Прометей очолює турнірну таблицю Суперліги Парі-Матч – 6 перемог у семи матчах.

Раніше, Дніпро поступився Левскі у Кубку Європи.

Нагадаємо, Київ-Баскет зазнав нищівної поразки у Кубку Європи.