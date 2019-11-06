Дніпро поступився Левскі у Кубку Європи

Дніпро програв третій матч в груповому турнірі Кубка Європи ФІБА

Дніпро на виїзді поступився болгарському Левскі в третьому матчі групового раунду Кубка Європи.

Українська команда зробила ривок 13:8 у дебюті гри, однак друга частина першої чверті залишилась за господарями. У підсумку на велику перерву Левскі пішли із 5 очками переваги.

Протягом усієї третьої чверті Дніпро був за крок, щоб повернути собі лідерство і зробив це стараннями Іссуфа Санона, який пішов у прохід і з сиреною та данком вивів команду вперед - у Дніпра +1 перед заключною чвертю.

На жаль, втримати перевагу у заключній чверті команді Журавльова не вдалося. Дніпро дозволив Левскі виграти кінцівку матчу та поступився з рахунком 78:85.

Кубок Європи FIBA

3-й тур, 06 листопада

Левські – Дніпро 85:78 (23:18, 22:22, 17:23, 23:15)

Дніпро: Дугат 12 + 4 передачі, Сизов 3, Закурдаєв 14, Тимофеєнко 6, Чумаков - старт; Шундель 17, Корнієнко 15 + 9 підбирань + 2 блок-шота, Санон 7 + 3 перехоплення, Коломойський, Глєбов 4

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