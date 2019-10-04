Збірна України з першого місця вийшла до плей-оф чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 у четвертому матчі групового раунду чемпіонату світу U-23 програли італійцям.
Заключний матч групового раунду був важливим у боротьбі за дві путівки у плей-оф світової першості. На них претендували Україна, Бразилія та Італія. По при поразку Україна посіла перше місце у групі.
У чвертьфіналі збірна України зіграє зі збірною Аргентини. Гра відбудеться 6 жовтня.
Чемпіонат світу 3х3.
Чоловіки, U-23
4 тур, 4 жовтня
Україна - Італія 18:21
Раніше, Миколаїв підсилився американцем з досвідом виступів в Україні.
Нагадаємо, Бартон через місяць після підписання контракту залишив Харківські Соколи.