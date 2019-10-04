Збірна України з першого місця вийшла до плей-оф чемпіонату світу

Груповий етап українці завершили поразкою

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 у четвертому матчі групового раунду чемпіонату світу U-23 програли італійцям.

Заключний матч групового раунду був важливим у боротьбі за дві путівки у плей-оф світової першості. На них претендували Україна, Бразилія та Італія. По при поразку Україна посіла перше місце у групі.

У чвертьфіналі збірна України зіграє зі збірною Аргентини. Гра відбудеться 6 жовтня.

Чемпіонат світу 3х3.

Чоловіки, U-23

4 тур, 4 жовтня

Україна - Італія 18:21

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