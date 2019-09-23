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Екс-гравець австрійського клубу залишив Харків
Американський легіонер через місяць після підписання контракту залишив Харківські Соколи
#Бартон, #Суперліга

Джерело - ФБУ.

Деонте Бартон залишив команду української Суперліги Харківські Соколи, перейшовши до неї наприкінці серпня цього року.

Про це повідомив тренер команди Володимир Коваль.

"Деонте залишив нашу команду за сімейними обставинами. Це дуже велика втрата для нас, бо з самого початку ми розраховували на нього як на лідера. Цей хлопець дуже обдарований як у фізичному плані, так і у технічному плані. За нашими планами він мав приносити нам багато очків, ходити під кошик, заробляти фоли. У нього дуже гарний стрибок і взагалі добрі атакувальні якості. Проте з особистих причин він не зміг продовжити співпрацю з нами. Тому зараз за декілька днів до старту чемпіонату ми у важкій ситуації, ми шукаємо гравця, який буде загострювати гру, вести команду та набирати очки, але це не так вже й просто", - зазначив Коваль.

Раніше, МБК Миколаїв може бути виключений з Суперліги.

Нагадаємо, Дніпро виграв перший матч за Суперкубок України.

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