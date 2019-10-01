Лень: Постараюся вдосконалити свій триочковий кидок

Центровий Атланти Олексій Лень в хороших кондиціях підходить до майбутнього сезону НБА.

Про це сказав сам баскетболіст.

"Підходжу до початку великого шляху в хороших кондиціях. Налагодив комунікацію з усіма, хто мене оточує. Тренер вказав на те, щоб я додавав з кожним матчем. Моя мета на сезон полягає в тому, щоб не погіршити відсоток реалізації триочкового кидка.

Рік тому я намагався вдосконалити свій триочковий. Мені це вдалося, і в цьому сезоні я постараюся його змінити на краще", - сказав Лень.