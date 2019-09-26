Детройт планує збільшити ігровий час Михайлюка

Справи українця у клубі НБА можуть покращитися

Детройт розглядає можливість збільшення ігрового часу для українського захисника Святослава Михайлюка.

Про це повідомляє The Athletic.

Пістонс мають намір більше загравати 22-річного українця, оскільки у нього є ряд переваг в грі в атаці, в порівнянні з конкурентами - Кайри Томасом і Ленгстоном Геллоуеєм.

Відзначимо, що в минулому сезоні Михайлюк проводив на майданчику в середньому 10 хвилин, за які набирав 3,3 очка.

Раніше, Лень і Михайлюк не допоможуть збірній України.

Нагадаємо, захисник залишив Київ-Баскет через кілька днів після підписання контракту.