Томпсон готовий розглянути пропозиції інших клубів

Атакуючий захисник Голден Стейт Клей Томпсон очікує від клубу максимальний контракт на найближчі п’ять сезонів.

Про це повідомляє sports.yahoo.com.

У кінці червня Томпсон стане вільним агентом. Наразі він очікує п’ятирічний контракт від Голден Стейт, за яким він зможе заробити 190 млн євро.

В іншому випадку він готовий розглянути пропозиції клубів із Лос-Анджелеса - Лейкерс та Кліпперс.

Нагадаємо, Голден Стейт попрощався з домашньою ареною. Клуб переїздить в інше місто.

Раніше повідомлялося, що Дюрант і Томпсон отримали пропозиції від Голден Стейт.

Джерело - sportarena.com.