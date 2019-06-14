Керівництво Голден Стейт Ворріорс запропонує довгострокові контракти двом лідерам команди - форварду Кевіну Дюранту і атакуючому захиснику Клею Томпсону.
Про це заявив відомий журналіст Брайан Віндхерст для Clutch Points.
"Представники клубу розповіли мені в приватній бесіді, що планують запропонувати п'ятирічний контракт Томпсону і Дюранті. Це обійдеться їм в 350 млн доларів, або може навіть більше. Але в клубі впевнені, що зможуть покрити такі витрати.
Це стане можливим завдяки переїзду з Окленда, оскільки нова арена принесе Ворріорс набагато більше грошей", - сказав Віндхерст.
Нагадаємо, Голден Стейт попрощався з домашньою ареною. Клуб переїздить в інше місто.
Раніше повідомлялося, що лідер Голден Стейт вилетів до кінця сезону.
Джерело - Clutch Points.