Керівництво Голден Стейт Ворріорс запропонує довгострокові контракти двом лідерам команди - форварду Кевіну Дюранту і атакуючому захиснику Клею Томпсону.

Про це заявив відомий журналіст Брайан Віндхерст для Clutch Points.

"Представники клубу розповіли мені в приватній бесіді, що планують запропонувати п'ятирічний контракт Томпсону і Дюранті. Це обійдеться їм в 350 млн доларів, або може навіть більше. Але в клубі впевнені, що зможуть покрити такі витрати.

Це стане можливим завдяки переїзду з Окленда, оскільки нова арена принесе Ворріорс набагато більше грошей", - сказав Віндхерст.