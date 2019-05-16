Чемпіон НБА переспав більш ніж з двома тисячами жінок

Чемпіон НБА у складі Лос-Анджелес Лейкерс Ламар Одом назвав себе залежним від сексу і стверджує, що переспав більш ніж з двома тисячами жінок.

Про це колишній форвард написав у своїй книзі З темряви до світла.

Також Одом не приховує, що зраджував своїй колишній дружині Хлої Кардаш'ян.

"Скільки себе пам'ятаю, я був схиблений на сексі. Після зради я був шокований, я був розгублений. Мені хотілося повернути це назад, але так не буває. Мені хотілося приховати це. Але цей болючий гріх важко приховувати ... У мене була проблема", - написав баскетболіст.

Нагадаємо, Мілуокі обіграв Торонто і повів у фінальній серії Сходу.

Також, Лейкерс очолив екс-наставник Пейсерс.

Джерело - Чемпіон.