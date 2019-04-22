Матчі НБА на Чемпіоні

У ніч з 21 на 22 квітня відбулися четверті матчі раунду плей-оф НБА

До вашої уваги результати та відеоогляд матчів.

Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА

НБА

Плей-оф

21 квітня

Індіана – Бостон 106:110 (23:21, 26:26, 23:26, 34:37)

Рахунок в серії 0:4

Кліпперс – Голден-Стейт 105:113 (22:32, 32:30, 30:25, 21:26)

Рахунок в серії 1:3

Орландо – Торонто 85:107 (26:28, 16:30, 28:24, 15:25)

Рахунок в серії 1:3

Оклахома – Портленд 98:111 (24:26, 22:24, 22:29, 30:32)

Рахунок в серії 1:3

Нагадаємо, екс-тренер Клівленда Лю може очолити Лейкерс.

Джерело - Чемпіон.