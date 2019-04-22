У ніч з 21 на 22 квітня відбулися четверті матчі раунду плей-оф НБА
До вашої уваги результати та відеоогляд матчів.
Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА
НБА
Плей-оф
21 квітня
Індіана – Бостон 106:110 (23:21, 26:26, 23:26, 34:37)
Рахунок в серії 0:4
Кліпперс – Голден-Стейт 105:113 (22:32, 32:30, 30:25, 21:26)
Рахунок в серії 1:3
Орландо – Торонто 85:107 (26:28, 16:30, 28:24, 15:25)
Рахунок в серії 1:3
Оклахома – Портленд 98:111 (24:26, 22:24, 22:29, 30:32)
Рахунок в серії 1:3
Нагадаємо, екс-тренер Клівленда Лю може очолити Лейкерс.
Джерело - Чемпіон.