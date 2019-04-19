Екс-тренер Клівленда Лю може очолити Лейкерс

Новим тренером Лос-Анджелес Лейкерс може стати колишній наставник Клівленд Кавальєрс Тайрон Лю.

Про це повідомляє відомий баскетбольний інсайдер Едріан Войнаровський.

Керівництво Лейкерс сьогодні проведе співбесіду з наставником, який має багатий досвід роботи з Леброном Джеймсом.

Лю не тренував з того часу, як був звільнений з Клівленда на початку нинішнього сезону після шести поразок поспіль у регулярному чемпіонаті та переходу Джеймса в Лейкерс.

Саме Лю привів Кавальєрс до першого в історії чемпіонства НБА, яке франшиза виборола у 2015 році. З того часу команда ще двічі виходила у фінал чемпіонату.

Нагадаємо, результати Плей-оф НБА. Також, Україна подала заявку на проведення жіночого Євробаскету-2021

Джерело - Чемпіон.