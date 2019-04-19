Екс-тренер Клівленда Лю може очолити Лейкерс

Новим тренером Лос-Анджелес Лейкерс може стати колишній наставник Клівленд Кавальєрс Тайрон Лю.
Про це повідомляє відомий баскетбольний інсайдер Едріан Войнаровський.
Керівництво Лейкерс сьогодні проведе співбесіду з наставником, який має багатий досвід роботи з Леброном Джеймсом.
Лю не тренував з того часу, як був звільнений з Клівленда на початку нинішнього сезону після шести поразок поспіль у регулярному чемпіонаті та переходу Джеймса в Лейкерс.
Саме Лю привів Кавальєрс до першого в історії чемпіонства НБА, яке франшиза виборола у 2015 році. З того часу команда ще двічі виходила у фінал чемпіонату.
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Джерело - Чемпіон.