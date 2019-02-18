Загадати все. Конкурсний день All-Star 2018: данки, триочкові, уміння. ВІДЕО

Цієї ночі, в Національній баскетбольній асоціації продовжиться традиційний NBA All-Star Weekend.
Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.
Сьогодні буде конкурсний день. Зірки найсильнішої ліги світу будуть змагатися в трьох номінаціях: данки, триочкові та уміння.
Пропонуємо згадати як це було минулого року та не пропустити трансляцію цьогорічного конкурного дня на нашому сайті.
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Данки
Триочкові
Уміння
Нагадаємо, Збірна США переграла збірну світу в матчі висхідних зірок НБА.
Джерело - Чемпіон.