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All-Star 2019. Анонс та розклад подій зіркового вікенду НБА

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All-Star 2019. Анонс та розклад подій зіркового вікенду НБА

Цієї ночі, в Національній баскетбольній асоціації розпочинається традиційний  NBA All-Star Weekend.

 Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.

Цього року він відбуватиметься на арені Спектрум Центр в Шарлотт, штат Північна Кароліна. 

Онлайн-трансляцію 2019 NBA All-Star Weekend Charlotte Official Party можна буде переглянути на нашому сайті.

16 лютого

04:00, матч висхідних зірок НБА: збірна Світу - збірна США

Склади:

Збірна світу

Збірна США

Форма:

17 лютого

03:00,  конкурси

Учасники конкурсу данків: Денніс Сміт-молодший (Нью-Йорк Нікс), Майлз Бріджес (Шарлотт Горнетс), Джон Коллінз (Атланта Гукс) і Хаміду Діалло ( Оклахома-Сіті Тандер). Деррік Джонс-молодший (Маямі Хіт) спочатку повинен був брати участь в конкурсі, але після травми коліна його замінив Діалло.

Учасники конкурсу триочкових: Девін Букер (Фінікс Санз, чинний чемпіон), Сет Каррі (Портленд Трейл Блейзерс), Стеф Каррі (Голден Стейт Ворріорс), Джо Гарріс (Бруклін Нетс), Бадді Гілд (Сакраменто Кінгз), Денні Грін (Торонто Репторс), Деміан Лиллард (Портленд Трейл Блейзерс), Кріс Міддлтон (Мілуокі Бакс), Дірк Новіцкі (Даллас Маверікс), Кембе Уокер (Шарлотт Горнетс).

Учасники конкурсу майстерності: розігруючий Мемфіс Гріззліс Майк Конлі, захисник Даллас Маверікс Лука Дончич, розігруючий Сакраменто Кінгз ДеАарон Фокс, центровий Денвер Наггетс Нікола Йокич, форвард Лос-Анджелес Лейкерс Кайл Кузма, форвард Бостон Селтікс Джейсон Татум, центровий Орландо Меджік Нікола Вучевич і розігруючий Атланта Хоукс Трей Янг.

18 лютого

03:00, матч зірок НБА: команда Леброна - команда Янніса

Цього року капітанами команд стануть форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс і лідер Мілуокі Бакс Янніс Адетокунбо.

Команда Янніса Адетокунбо

Від Східної конференції в старт увійшли: Кембе Вокер (Шарлотт Горнетс), Кайра Ірвінг (Бостон Селтікс), Янніс Адетокунбо (Мілуокі Бакс), Кавай Леонард (Торонто Репторс) і Джоел Ембіід (Філадельфія Сіксерс).

Команда Леброна Джеймса

Від Заходу НБА в старт потрапили: Стефен Каррі, Кевін Дюрант (обидва - Голден Стейт Ворріорс), Джеймс Харден (Х'юстон Рокетс), Леброн Джеймс ( Лос-Анджелес Лейкерс) і Пол Джордж (Оклахома-Сіті Тандер).

Форма:

Джерело - Чемпіон.

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