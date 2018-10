Михайлюк став найрезультативнішим гравцем Лейкерс у передсезонному матчі НБА. ВІДЕО

Український захисник Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк став найрезультативнішим гравцем передсезонного матчу НБА проти Голден Стейт Ворріорз.

За 32 хвилини, які українець провів на паркеті проти чинних чемпіонів НБА, наш співвітчизник набрав 22 очки (6/13 двоочкових, 2/5 триочкових, 4/4 штрафних), зробив 1 підбирання під своїм щитом і віддав 4 результативні передачі та 1 втрату і 1 фол.

Таким чином, Михайлюк став найрезультативнішим гравцем матчу. Натомість, Леброн Джеймс, Брендон Інгрем і Реджон Рондо не брали участі в матчі.

Svi Mykhailiuk tallies 22 PTS, 4 AST to guide the @Lakers to the win in San Jose! #NBAPreseason pic.twitter.com/SP4TDaOeiY