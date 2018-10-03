Збірна України з перемоги стартувала на чемпіонаті світу

Жіноча збірна України U-23 перемогла команду Нідерландів у стартовому поєдинку чемпіонату світу з баскетболу 3х3 – 16:14.
Упродовж більшої частини поєдинку суперниці намагалися відірватися вперед. Українки стримували тиск, а на заключних хвилинах кілька вдалих комбінацій дозволили вирвати переможний рахунок.
Для збірної Нідерландів це був другий матч. У першому вона перемогла Білорусь – 12:11. У наступному поєдинку наші дівчата гратимуть проти Казахстану.
БАСКЕТБОЛ 3х3
Чемпіонат світу U-23
жінки
3 жовтня
Україна – Нідерланди 16:14
Нагадаємо, на чемпіонаті Європи збірна України розгромила Швейцарію 21:11.
Також, чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 була визнана найкращою командою 2017 року.
Джерело - Чемпіон.