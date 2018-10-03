Збірна України з перемоги стартувала на чемпіонаті світу

Жіноча збірна України U-23 перемогла команду Нідерландів у стартовому поєдинку чемпіонату світу з баскетболу 3х3 – 16:14.

Упродовж більшої частини поєдинку суперниці намагалися відірватися вперед. Українки стримували тиск, а на заключних хвилинах кілька вдалих комбінацій дозволили вирвати переможний рахунок.

Для збірної Нідерландів це був другий матч. У першому вона перемогла Білорусь – 12:11. У наступному поєдинку наші дівчата гратимуть проти Казахстану.

БАСКЕТБОЛ 3х3

Чемпіонат світу U-23

жінки

3 жовтня

Україна – Нідерланди 16:14

Джерело - Чемпіон.