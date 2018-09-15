Україна розбила Швейцарію на страті ЧЄ з баскетболу 3х3

Жіноча збірна України впевнено перемогла Швейцарію у першому матчі чемпіонату Європи.
Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.
Команда Володимира Холопова добре увійшла в матч: Ганна Ольховик влучила два дальніх кидки поспіль. Після цього швейцарки відіграли бал, проте одна з лідерів нашої збірної Христина Філевич додала ще бал з-під кошика.
Деякий час на майданчику точилася рівна боротьба. Проте, Ганна Ольховик в цій грі була просто нестримною: українка реалізувала п’ять двохочкових кидків з шести, на що суперниці не змогли протиставити нічого. Крапку в матчі поставила Христина Філевич влучним дальнім після передачі Ольховик.
Україна перемогла з рахунком 21:11.
Наступну гра групового етапу Україна зіграє сьогодні о 21:00 проти Іспанії.
Чемпіонат Європи 3х3
Жінки
Бухарест, Румунія
15 вересня
Україна – Швейцарія – 21:11
Нагадаємо, чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 була визнана найкращою командою 2017 року.
Джерело - Федерація баскетболу України.