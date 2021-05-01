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Сьогодні визначаться фіналісти чемпіонату Європи в Києві

Сьогодні 08:44 236 0
Сьогодні визначаться фіналісти чемпіонату Європи в Києві

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 травня, визначаться фіналісти чемпіонату Європи, який відбувається в Києві.

Корт №1 (початок о 14:30 за київським часом)

Ламсфусс/Херттріх (Німеччина) - Алімов/Давлєтова (Росія) - змішаний розряд

Гілмор (4, Шотландія - Крістоферсен (7, Данія) - жіночний одиночний розряд

Елліс/Сміт (1, Англія) - Крістіансен/Бое (4, Данія) - мікст

Марін (1, Іспанія) - Їгіт (5, Туреччина) - жіночний одиночний розряд

Аксельсен (1, Данія) - Колйонен (Фінляндія) - чоловічий одиночний розряд

Віттінгус (4, Данія) - Антонсен (2, Данія) - чоловічий одиночний розряд

Аструп/Расмуссен (1, Данія) - Ламсфусс/Зідель (5, Німеччина) - чоловічий парний розряд

Корт №2 (початок о 19:30)

Стоєва/Стоєва (1, Болгарія) - Фруергаард/Тігесен (3, Данія) - жіночий парний розряд

Пік/Зайнен (4,Нідерланди) - Боьрч/Сміт (2, Англія) - жіночий парний розряд

Іванов/Созонов (3, Росія) - Елліс/Ленгрідж (2, Англія) - чоловічий парний розряд

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