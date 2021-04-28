 День втрат. Підсумки другого ігрового дня чемпіонату Європи | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
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День втрат. Підсумки другого ігрового дня чемпіонату Європи

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День втрат. Підсумки другого ігрового дня чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

От і завершився другий змагальний день чемпіонату Європи з бадмінтону, який вперше відбувається в Україні.

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Сьогодні українці здобули лише дві перемоги у семи матчах. Розпочнемо хорошого.

Данило Боснюк у двох сетах, дуже впевнено обіграв Міха Іванича зі Словенії (21:10, 21:17). У наступному раунді українець зіграє проти Тома Рукселя із Франції.

Друга українська перемога належить Наталі Войцех, яка також у двох сетах обіграла португалку Соню Гонсалвеш (21:12, 21:13). Суперницею Войцех в 1/8 фіналу буде представниця Данії Ліне К'єрсфельдт Хеймар (35).

На жаль, хороші новини і завершилися, оскільки більше перемог української команди сьогодні не було.

Перша ракетка України Артем Почтарьов вийшов на гру проти фіна Еету Хейно, але одразу ж знявся через травму.

У жіночому одиночному розряді Анна Міхалкова поступилася Ліан Тан з Бельгії (6:21,10:21), а Марія Улітіна не змогла нав'язати боротьбу данці Лін Крістоферсен (12:21,13:21)

Дві наші пари у змішаному розряді теж синхронно покидають домашній чемпіонат Європи.

Михайло Махновський / Анастасія Прозорова поступилися бельгійському дуету Йон Ван Нюкерке / Ліс Жак. Ну а Валерій Атращенков / Єлізавета Жарка поступилися дуету з Франції - Ронан Лабар / Анн Тран, варто відзначити що пеший сет українці повнстю провалили, але змогли зібратися, хоча цього і не вистачило для перемоги.

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