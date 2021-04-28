Почтарьову лікарі заборонили брати участь у змаганнях

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України вибув з чемпіонату Європи через травму

Українець Артем Почтарьов, вийшовши на гру з фіном Еету Хейно заявив, що не може змагатися на нинішньому турнірі через травму.

Про це повідомляє пресслужба федерації бадмінтону України.

Артем був сповнений бажання провести матч, проте лікарі категорично заборонили йому це робити, оскільки це загрожувало б не лише кар’єрі спортсмена, але й могло б призвести до наслідків для здоров’я в цілому. Сподіваємося, що Артем кваліфікується на Олімпійські ігри у Токіо і повністю відновиться до цього турніру.

Раніше, Боснюк переміг словенця в 1/16 фіналу чемпіонату Європи.