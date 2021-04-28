Результати другого дня чемпіонату Європи з бадмінтону

Джерело - Чемпіон.
У Києві на чемпіонаті Європи з бадмінтону, який триватиме до 2 травня, відбулися матчі 1/16 фіналу у жінок, чоловіків та змішаному розряді.
Для європейських бадмінтоністів першість є останнім шансом відібратися на Олімпійські ігри в Токіо. Таким чином до Києва з'їхались усі найсильніші бадмінтоністи, які визначать чемпіонів і призерів в 5 категоріях.
1/16 фіналу. Чоловіки
В. Аксельсен - М. Лудік 21:11, 21:12
М. Вайскірхен - М. Морелс 21:8, 21:8
Т. Руксель - В. Мальков 21:15, 21:13
Р. Гемке - Р. Муст 21:13, 21:14
А. Двічаху - Й. Квекел 24:26, 21:16, 21:14
Д. Боснюк (Україна) - М. Ванич 21:10, 21:17
Т. Попов - А. Лейн 21:9, 21:13
К. Кольйонен - Б. Атілану 21:18, 21:7
Н. Нгуєн - З. Дуркіняк 23:21, 21:14
Ф. Бурестедт - М. Зільберман 22:20, 21:16
М. Калюв - Л. Врабер 21:10, 21:11
Е. Лале - К. Кірхмайр 19:21, 21:19, 21:15
Б. Леверде - С. Сірант 17:21, 21:19, 21:13
Г. Віттінгхус - Ф. Капоніо 21:17, 21:19
А. Антонсен - К. Шефер 21: 18, 21:14
Е. Хейно - А. Почтарьов (Україна) +:-
1/16 фіналу. Жінки
І. Лі - С. Ці +:-
Ю. Якобсен - М. Бліхфельдт +:-
К. Марін - А. Чернявська 21:2, 21:11
Е. Де Вісч - В. Фомкінайте 21:11, 21:5
Л. К'єрсфельдт - В. Гінга 21:12, 21:13
Н. Войцех (Україна) - С. Гонсалвеш 21:13, 21:7
Л. Тан - А. Міхалькова (Україна) 21:6, 21:10
Н. Їгіт - Т. Швабікова 21:13, 21:13
Г. Маулетт - Р. Куль 21:6, 21:12
А. Короші - М. Міцова 21:16, 21:14
К. Гілмор - С. Жаке 21:10, 21:
М. Батомен - М. Вілсон 21:11, 21:11
К. Полікарпова - Р. Дарра 21:14, 21:18
Л. Зетчірі - М. Репіска 21:10, 21:14
Ф. Пател-Редферн - А. Піллай 16:21, 22:20, 21:14
Л. Крістоферсен - М. Улітіна (Україна) 21:12, 21:13
1/16 фіналу. Змішаний розряд
Е. Сонмез/З. Ердем - Ф. Біркер/К. Гохмайр 18:21, 21:19, 21:10
Р. Алімов/А. Давлєтова - М. Бекселл/Т. Сьє 21:15, 21:8
П. Сміловський/М. Свєрчиньська - М. Лаанес/Х. Руутель 21:16, 21:19
Р. Табелінг/С. Пік - М. Іванич/П. Поланц 21:12, 21:11
Р. Лабар/А. Тран - В. Атращенков/Є. Жарка 21:13, 22:20
Е. Адам/М. Ламбер - П. Рейнолдс/Р. Дарра 21:17, 21:16
К. Грімлі/Е. О'Доннелл - К. Морк/С. Йоргенсен 21:17, 21:17
С. Мегі/Х. Мегі - Т. Ван дер Лек/Д. Їлле 21:14, 19:21, 21:14
Д. Янсен/К. Остермаєр - Є. Дрьомін/Є. Дімова 16:21, 23:21, 21:10
Й. Ван Нюкерке/Л. Жак - М. Махновський/А. Прозорова 21:11, 21:11
А. Кайсті/А. Башова - Д. Штіпсіц/С. Ау Єнг 21:16, 21:16
Н. Нер/А. Магелунн - А. Холл/Д. Макферсон 21:19, 21:18