Результати другого дня чемпіонату Європи з бадмінтону

Першість є останнім шансом відібратися на Олімпійські ігри в Токіо

Джерело - Чемпіон.

У Києві на чемпіонаті Європи з бадмінтону, який триватиме до 2 травня, відбулися матчі 1/16 фіналу у жінок, чоловіків та змішаному розряді.

Для європейських бадмінтоністів першість є останнім шансом відібратися на Олімпійські ігри в Токіо. Таким чином до Києва з'їхались усі найсильніші бадмінтоністи, які визначать чемпіонів і призерів в 5 категоріях.

Чемпіонат Європи

Київ, Україна

27 квітня

1/16 фіналу. Чоловіки

В. Аксельсен - М. Лудік 21:11, 21:12

М. Вайскірхен - М. Морелс 21:8, 21:8

Т. Руксель - В. Мальков 21:15, 21:13

Р. Гемке - Р. Муст 21:13, 21:14

А. Двічаху - Й. Квекел 24:26, 21:16, 21:14

Д. Боснюк (Україна) - М. Ванич 21:10, 21:17

Т. Попов - А. Лейн 21:9, 21:13

К. Кольйонен - Б. Атілану 21:18, 21:7

Н. Нгуєн - З. Дуркіняк 23:21, 21:14

Ф. Бурестедт - М. Зільберман 22:20, 21:16

М. Калюв - Л. Врабер 21:10, 21:11

Е. Лале - К. Кірхмайр 19:21, 21:19, 21:15

Б. Леверде - С. Сірант 17:21, 21:19, 21:13

Г. Віттінгхус - Ф. Капоніо 21:17, 21:19

А. Антонсен - К. Шефер 21: 18, 21:14

Е. Хейно - А. Почтарьов (Україна) +:-

1/16 фіналу. Жінки

І. Лі - С. Ці +:-

Ю. Якобсен - М. Бліхфельдт +:-

К. Марін - А. Чернявська 21:2, 21:11

Е. Де Вісч - В. Фомкінайте 21:11, 21:5

Л. К'єрсфельдт - В. Гінга 21:12, 21:13

Н. Войцех (Україна) - С. Гонсалвеш 21:13, 21:7

Л. Тан - А. Міхалькова (Україна) 21:6, 21:10

Н. Їгіт - Т. Швабікова 21:13, 21:13

Г. Маулетт - Р. Куль 21:6, 21:12

А. Короші - М. Міцова 21:16, 21:14

К. Гілмор - С. Жаке 21:10, 21:

М. Батомен - М. Вілсон 21:11, 21:11

К. Полікарпова - Р. Дарра 21:14, 21:18

Л. Зетчірі - М. Репіска 21:10, 21:14

Ф. Пател-Редферн - А. Піллай 16:21, 22:20, 21:14

Л. Крістоферсен - М. Улітіна (Україна) 21:12, 21:13

1/16 фіналу. Змішаний розряд

Е. Сонмез/З. Ердем - Ф. Біркер/К. Гохмайр 18:21, 21:19, 21:10

Р. Алімов/А. Давлєтова - М. Бекселл/Т. Сьє 21:15, 21:8

П. Сміловський/М. Свєрчиньська - М. Лаанес/Х. Руутель 21:16, 21:19

Р. Табелінг/С. Пік - М. Іванич/П. Поланц 21:12, 21:11

Р. Лабар/А. Тран - В. Атращенков/Є. Жарка 21:13, 22:20

Е. Адам/М. Ламбер - П. Рейнолдс/Р. Дарра 21:17, 21:16

К. Грімлі/Е. О'Доннелл - К. Морк/С. Йоргенсен 21:17, 21:17

С. Мегі/Х. Мегі - Т. Ван дер Лек/Д. Їлле 21:14, 19:21, 21:14

Д. Янсен/К. Остермаєр - Є. Дрьомін/Є. Дімова 16:21, 23:21, 21:10

Й. Ван Нюкерке/Л. Жак - М. Махновський/А. Прозорова 21:11, 21:11

А. Кайсті/А. Башова - Д. Штіпсіц/С. Ау Єнг 21:16, 21:16

Н. Нер/А. Магелунн - А. Холл/Д. Макферсон 21:19, 21:18