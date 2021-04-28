 Чемпіонат Європи з бадмінтону: розклад матчів українців на 29 квітня | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
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Чемпіонат Європи з бадмінтону: розклад матчів українців на 29 квітня

Сьогодні 23:10 90 0
Матчі на кортах розпочинаються о 10:00
Чемпіонат Європи з бадмінтону: розклад матчів українців на 29 квітня
#Столяренко, #Бугрова

Джерело - Чемпіон.

29 квітня у Києві відбудеться третій змагальний день чемпіонату Європи з бадмінтону, який триватиме до 2 травня.

Матчі на кортах розпочинаються о 10:00.

Розклад матчів за участі українців:

1/8 фіналу. Чоловіки.

Корт 2. Запуск 6. Данило Боснюк (Україна) - Тома Руксель (Франція)

1/8 фіналу. Жінки.

Корт 1. Запуск 5. Наталія Войцех (Україна) - Лін К’єрсфельдт (Данія)

Актуально: Результати другого дня чемпіонату Європи з бадмінтону

1/8 фіналу. Чоловіки. Парний розряд

Корт 1. Запуск 9. Г Бекетов/М Махновський (Україна) - Кім Аструп/Андреас Расмуссен (Данія)

1/8 фіналу. Жінки. Парний розряд

Корт 3. Запуск 12. Поліна Бугрова/Марія Столяренко - Александра Боє/Метте Поульсен (Данія)

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