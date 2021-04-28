Чемпіонат Європи з бадмінтону: розклад матчів українців на 29 квітня

Матчі на кортах розпочинаються о 10:00

Джерело - Чемпіон.

29 квітня у Києві відбудеться третій змагальний день чемпіонату Європи з бадмінтону, який триватиме до 2 травня.

Матчі на кортах розпочинаються о 10:00.

Розклад матчів за участі українців:

1/8 фіналу. Чоловіки.

Корт 2. Запуск 6. Данило Боснюк (Україна) - Тома Руксель (Франція)

1/8 фіналу. Жінки.

Корт 1. Запуск 5. Наталія Войцех (Україна) - Лін К’єрсфельдт (Данія)

1/8 фіналу. Чоловіки. Парний розряд

Корт 1. Запуск 9. Г Бекетов/М Махновський (Україна) - Кім Аструп/Андреас Расмуссен (Данія)

1/8 фіналу. Жінки. Парний розряд

Корт 3. Запуск 12. Поліна Бугрова/Марія Столяренко - Александра Боє/Метте Поульсен (Данія)