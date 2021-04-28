Міхалькова: Про те, що отримала WC, дізналася із Facebook

Українка задоволена отриманою можливістю зіграти у Києві

Джерело - Чемпіон.

Українська бадмінтоністка Анна Міхалькова була щасливою, коли дізналася про свою участь у чемпіонаті Європи, який нині відбувається у Києві.

Про це розповіла сам бадмінтоністка.

"Для мене велике щастя зіграти на чемпіонаті Європи у Києві. Незважаючи на такий рахунок, грою я в цілому задоволена, з темпом титулованої суперниці справлялася, але вона набагато досвідченіша. Я вважаю, що за останні пів року сильно додала в грі. Про те, що отримала WC, дізналася із Facebook, спочатку не повірила, але була дуже щасливою", - зазначила Міхалькова.

Нагадаємо, Міхалькова тренується в Данії в академії. Саме в академії і знаходилась, коли дізналася про свою участь у чемпіонаті Європи.