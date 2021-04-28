 Epicentr Ceramic Corporation та Епіцентр Агро підтримують Чемпіонат Європи з бадмінтону 2021 в Києві | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
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Epicentr Ceramic Corporation та Епіцентр Агро підтримують Чемпіонат Європи з бадмінтону 2021 в Києві

Сьогодні 11:13 128 0
Epicentr Ceramic Corporation та Епіцентр Агро підтримують Чемпіонат Європи з бадмінтону 2021 в Києві

Джерело - Чемпiон.

Epicentr Ceramic Corporation став генеральним партнером, а Епіцентр Агро – титульним партнером  Євро з бадмінтону 2021, який вперше в історії України відбувається у Києві.

Понад 200 найкращих спортсменів з усієї Європи беруть участь у 28-му Чемпіонаті Європи з бадмінтону, що проходитиме в Київському Палаці спорту з 27 квітня до 2 травня. За результатами цих змагань будуть визначені учасники Олімпійських ігор у Токіо.

"Співпраця з Федерацією бадмінтону України допомагає популяризувати цей спорт в нашій країні. Важливо, що це – не лише цікава спортивна гра, в яку може навчитися грати практично кожен, а й чудове тренування для м’язів та мозку. Бадмінтон розвиває витривалість, тактику й силу, підвищує життєвий тонус, дозволяє відчувати себе цілеспрямованими та сильними", - зазначає керівник центрального офісу агрохолдингу, заступник керівника Епіцентр Агро Світлана Нікітюк.

Євро з бадмінтону 2021 – важливий іміджевий захід для України, до перебігу якого буде прикута онлайн-увага мільйонів вболівальників з різних куточків світу.

"Маємо надію, що підтримуючи Євро з бадмінтону, зможемо привернути більше уваги до цього виду спорту та заохотити українців якомога частіше використовували цей активний відпочинок у своєму дозвіллі", - зауважує заступник директора заводу з виробництва керамічної плитки Epicentr Ceramic Corporation Євгенія Сміян.

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