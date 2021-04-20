 Перша ракетка України оцінив підготовку до чемпіонату Європи у Києві | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
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Перша ракетка України оцінив підготовку до чемпіонату Європи у Києві

Сьогодні 19:30 137 0
Артем Почтарьов прокоментував очікування від домашнього чемпіонату Європи
Перша ракетка України оцінив підготовку до чемпіонату Європи у Києві
#Почтарьов

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Артем Почтарьов оцінив підготовку до чемпіонату Європи з бадмінтону.

Про це розповів сам український бадмінтоніст.

"В мене було багато травм, одна з яких була нещодавно. Чотири місяці тому я переніс операцію на ахіловому сухожиллі і нещодавно повернувся до тренувань. Тому готувався, як міг.

Рівень збірної України? Я бажаю нашим гравцям, щоб вони грали пристойно, адже ми будемо грати вдома.

Наша команда готується, звісно пандемія коронавірусу трошки зламала плани, але я сподіваюсь, що збірна України зможе пристойно виступити на чемпіонаті Європи", - розповів Почтарьов.

Відзначимо, що 28-й Чемпіонат Європи з бадмінтону відбудеться у Київському Палаці Спорту 27 квітня – 2 травня 2021 року. В Україні цей турнір відбудеться вперше.

Раніше, збірна України назвала склад на чемпіонат Європи.

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