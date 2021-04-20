Перша ракетка України оцінив підготовку до чемпіонату Європи у Києві

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Артем Почтарьов оцінив підготовку до чемпіонату Європи з бадмінтону.
Про це розповів сам український бадмінтоніст.
"В мене було багато травм, одна з яких була нещодавно. Чотири місяці тому я переніс операцію на ахіловому сухожиллі і нещодавно повернувся до тренувань. Тому готувався, як міг.
Рівень збірної України? Я бажаю нашим гравцям, щоб вони грали пристойно, адже ми будемо грати вдома.
Наша команда готується, звісно пандемія коронавірусу трошки зламала плани, але я сподіваюсь, що збірна України зможе пристойно виступити на чемпіонаті Європи", - розповів Почтарьов.
Відзначимо, що 28-й Чемпіонат Європи з бадмінтону відбудеться у Київському Палаці Спорту 27 квітня – 2 травня 2021 року. В Україні цей турнір відбудеться вперше.