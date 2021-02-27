Спринт-гонки можуть додати Формулі-1 видовищності та непередбачуваності.

Про це заявив керівник Феррарі Матіа Бінотто.

"Звичайно, ми обговорюємо це питання з Ф-1 та ФІА. Ми вважаємо, що зміни призведуть до збільшення видовищності, і в кінцевому підсумку для непередбачуваності гонок це буде здорово", - сказав італієць.