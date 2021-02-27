Джерело - Чемпіон.
Спринт-гонки можуть додати Формулі-1 видовищності та непередбачуваності.
Про це заявив керівник Феррарі Матіа Бінотто.
"Звичайно, ми обговорюємо це питання з Ф-1 та ФІА. Ми вважаємо, що зміни призведуть до збільшення видовищності, і в кінцевому підсумку для непередбачуваності гонок це буде здорово", - сказав італієць.
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"Ми підтримуємо ідею, оскільки вона допоможе досягти цілей, які я щойно згадав. Робота триває, і, сподіваюся, ми прийдемо до хорошого рішенням", - заявив Бінотто.
Нагадаємо, збитки Формули-1 в 2020 році склали 386 млн доларів.