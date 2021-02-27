 Феррарі підтримує ідею спринт-гонок, - керівник команди | Формула 1 | Champion.com.ua
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Бінотто: Феррарі підтримує ідею спринт-гонок

Сьогодні 14:41 316 0
На думку італійця Формула-1 стане видовищнішою
Бінотто: Феррарі підтримує ідею спринт-гонок
#Формула-1, #Бінотто, #Феррарі

Джерело - Чемпіон.

Спринт-гонки можуть додати Формулі-1 видовищності та непередбачуваності.

Про це заявив керівник Феррарі Матіа Бінотто.

"Звичайно, ми обговорюємо це питання з Ф-1 та ФІА. Ми вважаємо, що зміни призведуть до збільшення видовищності, і в кінцевому підсумку для непередбачуваності гонок це буде здорово", - сказав італієць.

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"Ми підтримуємо ідею, оскільки вона допоможе досягти цілей, які я щойно згадав. Робота триває, і, сподіваюся, ми прийдемо до хорошого рішенням", - заявив Бінотто.

Нагадаємо, збитки Формули-1 в 2020 році склали 386 млн доларів.

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