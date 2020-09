Феррарі вперше з 1984 не потрапила в ТОП-10 кваліфікації в Монці

Гонщики Феррарі Шарль Леклер і Себастьян Феттель не вийшли в третій сегмент кваліфікації до Гран-прі Італії.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1.

Феттель вибув в першому сегменті, показавши 17-ий час, Леклер приєднався до партнера по команді після другого сегмента і завершив сесію на 13-й позиції.

В останній раз обидва боліди Феррарі стартували поза ТОП-10 в Монці в 1984 році: тоді Мікеле Альборето зміг дістатися до подіуму після 11-го місця кваліфікації.

