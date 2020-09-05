Шумахер виграв першу гонку Формули-2 в сезоні

Німець вийшов на третє місце в особистому заліку

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 вересня, відбулася перша гонка в рамках Гран-прі Формули-2 в Монці.

Перемогу здобув німецький пілот Преми Мік Шумахер. Другим став Лука Гьотто з Хайтека, трійку замкнув гонщик АРТ Крістіан Лундгор.

Результати суботньої гонки:

1. Мік Шумахер (Према) – 30 кругов

2. Лука Гьотто (Хайтек) +3,1

3. Крістіан Лундгор (АРТ) +7,3

4. Юкі Цунода (Карлін) +9,2

5. Чжоу Гуаньюй (Віртуозі) +12,5

6. Каллум Айлотт (Віртуозі) +15,1

7. Ден Тіктум (ДАМС) +15,2

8. Луї Делетраз (Хароуз) +17,5

9. Роберт Шварцман (Према) +18,2

10. Джехан Дарувала (Карлін) +21,1

Нагадаємо, Гамільтон здобув поул на Гран-прі Італії.