Задерака – про матч з Рухом: Підвела реалізація
Півзахисник Кривбаса Максим Задерака оцінив нічию в матчі 27 туру УПЛ проти Руха та висловив своє невдоволення реалізацією моментів.
Думку футболіста наводить пресслужба криворіжців.
"Дуже засмучений, тому що наша команда не перемогла. В принципі, створили багато нагод, але трішки підвела реалізація.
Мій момент? Макс Луньов віддав дуже гарну передачу, Ноа пропустив, але мене підвела реалізація. Суперник, напевно, в першому таймі більше моментів створив, а ми в другому більше, тому рахунок справедливий. Звісно, хотілось перемогти. Але попереду ще чотири матчі, треба в них вигравати та продовжувати йти до своєї цілі", – розповів Задерака.
Кривбас з 40 очками наразі йде шостим у турнірній таблиці чемпіонату, Рух залишився дев'ятим з 34 балами в активі.
Нагадаємо, що огляд матчу між криворіжцями та львів'янами доступний на сайті "Чемпіон".
Також підсумки матчу підбив головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб.