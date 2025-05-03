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Задерака – про матч з Рухом: Підвела реалізація

Володимир Максименко — 3 травня 2025, 12:05
Задерака – про матч з Рухом: Підвела реалізація
ФК Кривбас

Півзахисник Кривбаса Максим Задерака оцінив нічию в матчі 27 туру УПЛ проти Руха та висловив своє невдоволення реалізацією моментів.

Думку футболіста наводить пресслужба криворіжців.

"Дуже засмучений, тому що наша команда не перемогла. В принципі, створили багато нагод, але трішки підвела реалізація.

Мій момент? Макс Луньов віддав дуже гарну передачу, Ноа пропустив, але мене підвела реалізація. Суперник, напевно, в першому таймі більше моментів створив, а ми в другому більше, тому рахунок справедливий. Звісно, хотілось перемогти. Але попереду ще чотири матчі, треба в них вигравати та продовжувати йти до своєї цілі", – розповів Задерака.

Кривбас з 40 очками наразі йде шостим у турнірній таблиці чемпіонату, Рух залишився дев'ятим з 34 балами в активі.

Нагадаємо, що огляд матчу між криворіжцями та львів'янами доступний на сайті "Чемпіон".

Також підсумки матчу підбив головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб.

Кривбас Рух Чемпіонат України, УПЛ Максим Задерака

Максим Задерака

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