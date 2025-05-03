Задерака – про матч з Рухом: Підвела реалізація

Півзахисник Кривбаса Максим Задерака оцінив нічию в матчі 27 туру УПЛ проти Руха та висловив своє невдоволення реалізацією моментів.

Думку футболіста наводить пресслужба криворіжців.

"Дуже засмучений, тому що наша команда не перемогла. В принципі, створили багато нагод, але трішки підвела реалізація.



Мій момент? Макс Луньов віддав дуже гарну передачу, Ноа пропустив, але мене підвела реалізація. Суперник, напевно, в першому таймі більше моментів створив, а ми в другому більше, тому рахунок справедливий. Звісно, хотілось перемогти. Але попереду ще чотири матчі, треба в них вигравати та продовжувати йти до своєї цілі", – розповів Задерака.