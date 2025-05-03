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Збірна України замінила воротаря на вирішальний матч проти Японії на ЧС-2025

Олександр Булава — 3 травня 2025, 11:54
Збірна України замінила воротаря на вирішальний матч проти Японії на ЧС-2025
IIHF

Збірна України з хокею визначилась зі стартовим складом на матч чемпіонаті світу з хокею у Дивізіоні IA проти Японії.

Тренерський штаб вирішив змінити голкіпера – замість Богдана Дьяченка з перших хвилин зустріч розпочне 18-річний Олександр Левшин.

Склад збірної України: Левшин – Сисак, Мережко – Денискін, Захаров, Бородай

Початок матчу – о 12:30 за київським часом. В прямому етері матч транслюватиме "Суспільне Спорт". Сайт "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Наразі "жовто-сині" посідають друге місце у турнірній таблиці, поступаючись Великій Британії за особистими зустрічами.

Для виходу в елітний дивізіон збірній Україні необхідно перемагати японців, які посідають п'яте, передостаннє місце. За чотири матчі суперник набрав чотири очки.

Раніше головний тренер збірної України висловився щодо проблем реалізації, коли команда грає у більшості.

Збірна України з хокею

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