Себастьян Феттель вибув вже після першого сегмента

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 вересня, відбулася кваліфікація до Гран-прі Формули-1 в Монці, Італія.

Поул позицію здобув пілот Мерседес Льюїс Гамільтон, його напарник Вальттері Боттас став другим. Трійку замкнув гонщик Макларена Карлос Сайнс.

Результати кваліфікації:

1. Льюис Гамільтон (Мерседес) – 1.18,887(рекорд траси)

2. Вальттері Боттас (Мерседес) +0,069

3. Карлос Сайнс (Макларен) +0,808

4. Серхіо Перес (Рейсінг Пойнт) +0,833

5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,908

6. Ландо Норріс (Макларен) +0,933

7. Даніель Ріккардо (Рено) +0,977

8. Ланс Стролл (Рейсінг Пойнт) +1,162

9. Алекс Албон (Ред Булл) +1,203

10. Пьєр Гаслі (Альфа Таурі) +1,290

Вибули після другого сегмента:

11. Данило Квят (Альфа Таурі)

12. Естебан Окон (Рено)

13. Шарль Леклер (Феррарі)

14. Кімі Райкконен (Альфа Ромео)

15. Кевін Магнуссен (Хаас)

Вибули після другого сегменту:

16. Ромен Грожан (Хаас)

17. Себастьян Феттель (Феррарі)

18. Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео)

19. Джордж Расселл (Вільямс)

20. Ніколас Латіфі (Вільямс)

Нагадаємо, Гамільтон виграв Гран-прі Бельгії.