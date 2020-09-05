Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 5 вересня, відбулася кваліфікація до Гран-прі Формули-1 в Монці, Італія.
Поул позицію здобув пілот Мерседес Льюїс Гамільтон, його напарник Вальттері Боттас став другим. Трійку замкнув гонщик Макларена Карлос Сайнс.
Результати кваліфікації:
1. Льюис Гамільтон (Мерседес) – 1.18,887(рекорд траси)
2. Вальттері Боттас (Мерседес) +0,069
3. Карлос Сайнс (Макларен) +0,808
4. Серхіо Перес (Рейсінг Пойнт) +0,833
5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,908
6. Ландо Норріс (Макларен) +0,933
7. Даніель Ріккардо (Рено) +0,977
8. Ланс Стролл (Рейсінг Пойнт) +1,162
9. Алекс Албон (Ред Булл) +1,203
10. Пьєр Гаслі (Альфа Таурі) +1,290
Вибули після другого сегмента:
11. Данило Квят (Альфа Таурі)
12. Естебан Окон (Рено)
13. Шарль Леклер (Феррарі)
14. Кімі Райкконен (Альфа Ромео)
15. Кевін Магнуссен (Хаас)
Вибули після другого сегменту:
16. Ромен Грожан (Хаас)
17. Себастьян Феттель (Феррарі)
18. Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео)
19. Джордж Расселл (Вільямс)
20. Ніколас Латіфі (Вільямс)
Нагадаємо, Гамільтон виграв Гран-прі Бельгії.