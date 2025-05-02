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Дюбуа обрав наступного суперника після реваншу з Усиком

Олександр Булава — 2 травня 2025, 16:30
Дюбуа обрав наступного суперника після реваншу з Усиком
Даніель Дюбуа
Queensbury

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа після реваншу з Олександром Усиком хоче провести бій проти Тайсона Ф'юрі, який вже оголосив про завершення кар'єри.

Цитує боксера Sky Sport.

"Я думаю, Ф’юрі точно повернеться. Коли я здолаю Усика, зможу побитися з ним. Хто знає? Зараз у хевівейті так багато топових боксерів. Ф’юрі буде відчайдушно прагнути повернутися в обойму", – сказав Дюбуа.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Напередодні пройшла пресконференція за участю обох команд, яка була доволі спекотною.

Український чемпіон висловився щодо другого бою з Дюбуа, попутно посварившись з одним із журналістів та тренером британця.

Довелося вступитися за свого підопічного менеджеру Усика Егісу Клімасу, який спростував усі спекуляції щодо симуляції Олександра.

Завершилась зустріч двох топових боксерів хвилинною битвою поглядів.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Даніель Дюбуа

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