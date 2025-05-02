Дюбуа обрав наступного суперника після реваншу з Усиком

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа після реваншу з Олександром Усиком хоче провести бій проти Тайсона Ф'юрі, який вже оголосив про завершення кар'єри.

Цитує боксера Sky Sport.

"Я думаю, Ф’юрі точно повернеться. Коли я здолаю Усика, зможу побитися з ним. Хто знає? Зараз у хевівейті так багато топових боксерів. Ф’юрі буде відчайдушно прагнути повернутися в обойму", – сказав Дюбуа.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Напередодні пройшла пресконференція за участю обох команд, яка була доволі спекотною.

Український чемпіон висловився щодо другого бою з Дюбуа, попутно посварившись з одним із журналістів та тренером британця.

Довелося вступитися за свого підопічного менеджеру Усика Егісу Клімасу, який спростував усі спекуляції щодо симуляції Олександра.

Завершилась зустріч двох топових боксерів хвилинною битвою поглядів.